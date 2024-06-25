Описано превращение сына дагестанского чиновника из мажора в террориста

Замглавы Сергокалинского района: Осман Омаров стал религиозным два года назад

Сын экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова Осман, участвовавший в теракте 23 июня, два года назад внезапно стал очень религиозным. О превращении мужчины в террориста рассказал замглавы муниципалитета по социальным вопросам и безопасности Баркакади Меджидов Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ.

По его словам, Осман Омаров жил в Махачкале, где считался мажором. Однако два года назад он отрастил бороду, женился и одел супругу в мусульманские одежды. На это также обратили внимание жители Сергокалы, знавшие, что мужчина до этого не посещал мечеть.

Меджидов также подчеркнул, что в апреле на общем райсобрании местный имам поднял вопрос о том, что жители села начали ездить в мечеть в Карабудахкентском районе, где, по некоторым данным, проповедовали ислам ваххабитского толка.

Ранее односельчанин Османа и Адиля Омаровых рассказал, что сыновей бывшего главы Сергокалинского района боялись местные жители. Он описал их как высокомерных и резких людей. По словам россиянина, все знали о радикальных взглядах братьев.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы, в том числе сыновья экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, напали на синагогу и православный храм в дагестанском Дербенте. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале. По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, среди которых 15 сотрудников правоохранительных органов, пятеро гражданских и еще пять человек, личности которых не установлены.