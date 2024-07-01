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16:47, 1 июля 2024Силовые структуры

Пятерых сыновей бывшего главы района Дагестана арестовали за мат

РБК: суд арестовал 5 сыновей экс-главы района Дагестана Омарова за мат

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Советский районный суд Махачкалы отправил под административный арест на срок от 10 до 13 суток пятерых сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чьи двое сыновей были ликвидированы во время терактов в республике. Об этом сообщает РБК.

Постановления были вынесены еще 26 июня — через три дня после нападения на синагогу, православный храм и полицейских в Махачкале и Дербенте.

Омаров и пятеро его сыновей — Иса, Адилпаша, Муртазаали, Исамагомед и Омар — были признаны виновными в мелком хулиганстве с использованием нецензурной брани.

Односельчанин рассказал о страхе местных жителей перед сыновьями экс-чиновника, описав их как высокомерных и резких людей. По словам мужчины, в месте, где появлялись дети чиновника, сразу становилось тихо.

23 июня Осман и Адиль Омаровы, а также их сообщники напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Магомеда Омарова сняли с должности главы Сергокалинского района. На допросе он признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

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      Любовь Ширижик
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