Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Под ударом оказался Шебекинский городской округ, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«На участке дороги Шебекино — Короча дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне. У одного автомобиля повреждены фары и багажник. В городе Шебекино в результате прилета снаряда осколками посечены ворота частного домовладения», — написал Гладков.

По словам главы региона, от атаки ВСУ также пострадало село Вознесеновка. В нем украинские беспилотники нанесли удар по двум частным домам. В одном из зданий начался пожар, в другом — задымилась кровля, повреждения получил находившийся рядом трактор. Кроме того, произошло возгорание на поле.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

В субботу, 6 июля, Гладков также сообщал об атаке ВСУ на Краснояружский район Белгородской области. Украинские войска обстреляли село Демидовка, в селе Теребрено и поселке Прилесье была зафиксирована детонация дронов.