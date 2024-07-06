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15:37, 6 июля 2024Россия

Гладков сообщил об атаке ВСУ на Белгородскую область

Гладков: ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Белгородскую область. Под ударом оказался Шебекинский городской округ, сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«На участке дороги ШебекиноКороча дрон-камикадзе сдетонировал на дорожном полотне. У одного автомобиля повреждены фары и багажник. В городе Шебекино в результате прилета снаряда осколками посечены ворота частного домовладения», — написал Гладков.

По словам главы региона, от атаки ВСУ также пострадало село Вознесеновка. В нем украинские беспилотники нанесли удар по двум частным домам. В одном из зданий начался пожар, в другом — задымилась кровля, повреждения получил находившийся рядом трактор. Кроме того, произошло возгорание на поле.

По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

В субботу, 6 июля, Гладков также сообщал об атаке ВСУ на Краснояружский район Белгородской области. Украинские войска обстреляли село Демидовка, в селе Теребрено и поселке Прилесье была зафиксирована детонация дронов.

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      Екатерина Грищенко
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