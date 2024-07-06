Жители Турции увидели в небе падающий метеорит

Космическое агентство Турции: жители Стамбула увидели в небе падающий метеорит

Видео: Х / Gokhan Karalar M.D

Жители Стамбула и других населенных пунктов Турции увидели в небе падающий метеорит, об этом сообщило Космическое агентство страны, пишет РИА Новости.

«Метеорит, который наблюдали в небе этой ночью из различных точек Турции, вызвал восторг», — подчеркнули в ведомстве.

Пользователи социальных сетей опубликовали многичисленные ролики происшествия. Метеорит заметили в ночь на субботу, 6 июля, из Стамбула, Бурсы и других городов на севере Турции.

В сентябре 2023 года на юго-востоке Турции также упал крупный метеорит. Небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, в том числе Газиантепа, Малатьи, Эрзурума и других. Объект испускал зеленоватое свечение и оставлял за собой в воздухе небольшой хвост. Явление сопровождалось световой вспышкой.