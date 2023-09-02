Пролет метеора над Турцией попал на видео

В сети появилось видео пролета метеорита над Турцией

Пролет метеора над территорией Турции попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Отмечается, что небесное тело могли наблюдать жители сразу нескольких городов, в том числе Газиантепа, Малатьи, Эрзурума и других. Объект испускал зеленоватое свечение и оставлял за собой в воздухе небольшой хвост. Явление сопровождалось световой вспышкой. По данным Telegram-канала Mash, метеорит упал в Малатье.

Ранее жители Красноярского края сняли на видео падение крупного горящего метеора. Видеорегистратор автомобиля запечатлел момент, когда метеор пролетал над населенным пунктом. Затем небесное тело взорвалось и раскололось на несколько частей. При этом небо озарила яркая вспышка.

Местные жители рассказали, что слышали громкие звуки, некоторые также добавили, что даже ощутили тряску в своих домах. Отмечается, что метеор упал в районе краевой столицы, Красноярска.