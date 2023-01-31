Пролет горящего метеорита над российским регионом попал на видео

Жители Красноярского края сняли на видео падение крупного горящего метеорита

Жители Красноярского края сняли на видео падение крупного метеорита, сгоревшего при прохождении слоев земной атмосферы. Кадры публикует Telegram-канал «Борус».

На кадры, снятые видеорегистратором автомобиля, попал момент, когда метеорит пролетал над населенным пунктом. Затем он взорвался и раскололся на несколько частей. При этом небо озарила яркая вспышка.

Жители российского региона отметили, что слышали громкие звуки, а некоторые добавили, что даже ощутили тряску в своих домах. Отмечается, что метеорит упал в районе краевой столицы, Красноярска.

Ранее сообщалось об обнаружении потенциально опасного и крупнейший за восемь лет астероида.