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16:30, 1 ноября 2022Наука и техника

Обнаружен потенциально опасный и крупнейший за восемь лет астероид

The Astronomical Journal: зафиксирован крупнейший за восемь лет астероид

Фото: Conner Baker / Unsplash

Международная команда астрономов обнаружила крупнейший и потенциально опасный астероид за последние восемь лет. Результаты работы описаны в The Astronomical Journal.

Зафиксировать три околоземных астероида удалось в рамках программы NOIRLab с помощью Dark Energy Camera (DECam), находящейся на четырехметровом телескопе имени Виктора Бланко в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. Открытие объектов было достаточно проблематичным, поскольку они находятся на труднонаблюдаемой орбите между Землей и Венерой, а яркий солнечный свет мешал вести исследование.

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Первое тело — 2022 AP7 шириной в 1,5 километра, орбита которого может когда-нибудь встретить астероид с нашей планетой. Два других объекта, названных 2021 LJ4 и 2021 PH27, не несут опасности для Земли. 2021 PH27 представляет особый интерес для ученых, так как является самым ближайшим астероидом к Солнцу.

Кроме вычисления потенциальной опасности от некоторых космических тел, наблюдение за астероидами необходимо для понимания распределения малых тел в Солнечной системе, а также влияния Солнца и гравитации на их фрагментацию.

В октябре 2022 года группа специалистов из разных стран заметила, что известный околоземный астероид Рюгу имеет схожие черты с редкой группой метеоритов Cl. Ученые предполагают, что Рюгу может быть родительским телом этих объектов.

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Елена Апазиди
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