МИД Венгрии прокомментировал информацию об отмене встречи Сийярто и Бербок

МИД Венгрии: встречу Сийярто и Бербок не отменили, а перенесли

Будапешт не отменял встречу министра иностранных дел страны Петера Сийярто с главой МИД Германии Анналеной Бербок, она перенесена по техническим причинам, заявили во внешнеполитическом ведомстве Венгрии. Об этом сообщает портал hvg.hu.

«Из-за непредвиденного изменения в календаре министра была просьба провести визит в более поздний, по возможности, самый ближайший срок», — приводит портал сообщение венгерского министерства.

В МИД также отметили, что причина переноса встречи «исключительно техническая, а не политическая». В Будапеште выразили надежду, что переговоры о новой дате «будут успешно завершены как можно скорее».

О том, что Венгрия отменила запланированную на 8 июля в Будапеште встречу Сийярто с Бербок, сообщило британское агентство Reuters. Источник СМИ в германском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что там были поражены подобным решением.