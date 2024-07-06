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14:34, 6 июля 2024Мир

МИД Венгрии прокомментировал информацию об отмене встречи Сийярто и Бербок

МИД Венгрии: встречу Сийярто и Бербок не отменили, а перенесли
Петера Сийярто

Петера Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Будапешт не отменял встречу министра иностранных дел страны Петера Сийярто с главой МИД Германии Анналеной Бербок, она перенесена по техническим причинам, заявили во внешнеполитическом ведомстве Венгрии. Об этом сообщает портал hvg.hu.

«Из-за непредвиденного изменения в календаре министра была просьба провести визит в более поздний, по возможности, самый ближайший срок», — приводит портал сообщение венгерского министерства.

В МИД также отметили, что причина переноса встречи «исключительно техническая, а не политическая». В Будапеште выразили надежду, что переговоры о новой дате «будут успешно завершены как можно скорее».

О том, что Венгрия отменила запланированную на 8 июля в Будапеште встречу Сийярто с Бербок, сообщило британское агентство Reuters. Источник СМИ в германском внешнеполитическом ведомстве сообщил, что там были поражены подобным решением.

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      Игорь Дмитров
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