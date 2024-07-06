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23:34, 6 июля 2024Мир

На Филиппинах обеспокоились прибытием «корабля-монстра» из Китая

Береговая охрана Филиппин заявила о прибытии корабля из Китая на спорный риф

Фото: Wang Yuguo / Globallookpress

Корабль береговой охраны Китая бросил якорь в исключительной экономической зоне Филиппин в Южно-Китайском море. Об этом проинформировал представитель береговой охраны Филиппин (PCG) Джей Тарриэла в соцсети X.

Речь идет о корабле CCG-5901, указал Тарриэла, назвав его «кораблем-монстром». «Это попытка запугивания со стороны береговой охраны Китая. Мы не собираемся отступать и не дадим себя запугать», — подчеркнул он.

Вызвавший беспокойство филиппинской стороны корабль вошел в исключительную экономическую зону страны в начале июля, проследовал к отмели Аюнгин, а затем переместился к рифу Панганибан. После этого его нашли двигающимся в сторону отмели Эскода, где CCG-5901 встал на якорь.

Ранее Военно-морские силы США и Филиппин на учениях «Баликатан» в Южно-Китайском море потопили военный корабль BRP Lake Caliraya, произведенный в Китае. Учения проводились в 400 километрах к югу от Тайваня вблизи островов, за которые спорят Филиппины и Китай.

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      Маргарита Пименова
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