На Западе рассказали о грозящей Украине катастрофе

Telegraph: грозящий Украине дефолт может стать для нее катастрофой

Украина может объявить дефолт в августе, что приведет к серьезным последствиям для Киева. Об этом рассказал журналист Бен Марлоу в материале для газеты The Telegraph.

Он указал, что в настоящий момент власти Украины ищут способы договориться с кредиторами, так как двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает в августе.

«Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими», — отметил Марлоу. Знакомый с ходом переговоров источник добавил, что грозящий Киеву дефолт повлечет за собой большие политические издержки.

Ранее экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк заявил, что Украине нужна реструктуризация, которая дала бы возможность свести к минимуму платежи в ближайшие несколько лет или позволила бы вообще ничего не выплачивать, чтобы не ставить под угрозу финансирование обороны.