Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:09, 6 июля 2024Экономика

На Западе рассказали о грозящей Украине катастрофе

Telegraph: грозящий Украине дефолт может стать для нее катастрофой

Фото: Eugene / Unsplash

Украина может объявить дефолт в августе, что приведет к серьезным последствиям для Киева. Об этом рассказал журналист Бен Марлоу в материале для газеты The Telegraph.

Он указал, что в настоящий момент власти Украины ищут способы договориться с кредиторами, так как двухлетний мораторий на выплату процентов по займам, выданным западными финансовыми организациями, истекает в августе.

«Если сделку не удастся заключить до истечения установленного срока, последствия могут быть катастрофическими», — отметил Марлоу. Знакомый с ходом переговоров источник добавил, что грозящий Киеву дефолт повлечет за собой большие политические издержки.

Ранее экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк заявил, что Украине нужна реструктуризация, которая дала бы возможность свести к минимуму платежи в ближайшие несколько лет или позволила бы вообще ничего не выплачивать, чтобы не ставить под угрозу финансирование обороны.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      На Западе рассказали о грозящей Украине катастрофе

      Орбан объяснил свой визит в Москву

      Демократ призвала Байдена отказаться от переизбрания

      Две фуры загорелись на автомагистрали в российском городе

      Лечащий врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

      Назван способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет

      Москва потребует призвать Киев к ответу за жестокое убийство российского пленного

      Три африканских страны подписали договор о создании конфедерации

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше