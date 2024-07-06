Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:52, 6 июля 2024Интернет и СМИ

Над Черным морем вновь заметили американский беспилотник

RT: над Черным морем вновь дежурит БПЛА RQ-4 Global Hawk ВВС США
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Sgt. Ramon A. Adelan / U.S Air Force

В небе над Черным морем вновь дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает RT.

«После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — говорится в публикации.

Отмечается, что в этот раз место расположения дрона в воздухе существенно сменилось. Он находится вблизи воздушного пространства стран НАТО и не приближается к Крыму.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины наводить ракеты во время ударов по Севастополю.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей 23 июня.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Подвигина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали беспилотниками гражданские объекты в нескольких районах Кубани. Загорелись резервуары с топливом

      Российские расчеты ПВО сбили четыре ракеты и 55 беспилотников ВСУ за сутки

      Минобороны сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР

      В США заявили о подготовке Зеленского к сокращению западной поддержки Украины

      В МИД России рассказали о подготовке ответов на варварские действия ВСУ

      Спасшим запутавшегося в сетях горбатого кита австралийцам пригрозили большим штрафом

      Создание новейшей американской межконтинентальной ракеты подорожало на 81 процент

      ВС России ударили по военному аэродрому в Николаевской области Украины

      В Подмосковье мужчину придавило деревом во время урагана

      Ударившего ножом в сердце повара иностранца арестовали

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше