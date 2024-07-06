Над Черным морем вновь заметили американский беспилотник

RT: над Черным морем вновь дежурит БПЛА RQ-4 Global Hawk ВВС США

В небе над Черным морем вновь дежурит беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США. Об этом сообщает RT.

«После длительного отсутствия в Черном море на боевое дежурство вернулся беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16», — говорится в публикации.

Отмечается, что в этот раз место расположения дрона в воздухе существенно сменилось. Он находится вблизи воздушного пространства стран НАТО и не приближается к Крыму.

Ранее военный корреспондент Алексей Живов заявил, что американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk помогал Вооруженным силам Украины наводить ракеты во время ударов по Севастополю.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о том, имеет ли Россия право сбивать дроны-разведчики США над Черным морем после атаки на Севастополь, произошедшей 23 июня.