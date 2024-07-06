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23:44, 6 июля 2024Россия

Названа причина возгорания газораспределителя в Крыму

Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой стала авария на сетях
СюжетПожар в Крыму

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress

Причиной возгорания газораспределителя под Алуштой в Крыму стала авария на сетях. Такую причину пожара назвал советник главы полуострова Олег Крючков в Telegram-канале.

«Авария. МЧС и лесники контролируют периметр. После выгорания газа в трубах начнутся восстановительные работы», — уточнил он, призвав жителей региона доверять информации из официальных источников.

Ранее стало известно, что газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой. Сообщение о возгорании поступило в 21:42 по московскому времени в субботу, 6 июля. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, а также Алуштинского лесоохотничего хозяйства.

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      Маргарита Пименова
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