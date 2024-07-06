Газораспределительный узел загорелся в Крыму

МЧС: газораспределительный узел горит в районе Виноградного под Алуштой в Крыму

Газораспределительный узел загорелся в районе села Виноградное под Алуштой в Крыму. На месте над недопущением распространения огня работают спасатели и лесники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Главное управление МЧС по республике.

Сообщение о возгорании поступило в 21.42 в субботу, 6 июля. К месту вызова выехали сотрудники МЧС России, газовой службы, Алуштинского лесоохотничего хозяйства. Для тушения пожара в готовность приведена аэромобильная группировка. Причины возгорания не сообщаются.

5 июля в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. В эти дни ожидается до плюс 33-38.

6 июля в Бурятии объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального характера из-за пожаров.