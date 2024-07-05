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13:05, 5 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. О погоде в пляжном туристическом регионе сообщили в МЧС республики.

С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. В эти дни ожидается до плюс 33-38.

Спасатели предупредили, что в такую погоду нужно пить больше воды, надевать головные уборы, избегать интенсивных физических нагрузок, сократить пребывание на улице и стараться держаться в тени.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года Крым посетили два миллиона гостей. Туристический поток в республику растет — в первом полугодии 2023-го отдыхающих там было на 15 процентов меньше.

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      Мария Борисова
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