Россиян предупредили об аномальной жаре в туристическом регионе

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение из-за аномальной жары

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за аномальной жары. О погоде в пляжном туристическом регионе сообщили в МЧС республики.

С 7 по 11 июля средняя температура на полуострове поднимется на 7 градусов выше климатической нормы. В эти дни ожидается до плюс 33-38.

Спасатели предупредили, что в такую погоду нужно пить больше воды, надевать головные уборы, избегать интенсивных физических нагрузок, сократить пребывание на улице и стараться держаться в тени.

Ранее сообщалось, что за первые шесть месяцев 2024 года Крым посетили два миллиона гостей. Туристический поток в республику растет — в первом полугодии 2023-го отдыхающих там было на 15 процентов меньше.