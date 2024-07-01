Аксенов: за первое полугодие 2024 года Крым посетили два миллиона туристов

Туристы массово устремились в Крым — за первое полугодие 2024 года полуостров посетили два миллиона человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. «Из них 60,8 процента прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 процента — посредством железнодорожного сообщения, и 7,5 процента — по сухопутному маршруту через исторические регионы России», — пояснил чиновник.

Аксенов отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 процента. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой заполнились до 100 процентов.

«По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51 процент на июль и 47 процентов на август», — добавил Аксенов.

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. С 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных она ожидается.