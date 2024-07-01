Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:27, 1 июля 2024Путешествия

Туристы массово устремились в Крым

Аксенов: за первое полугодие 2024 года Крым посетили два миллиона туристов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Туристы массово устремились в Крым — за первое полугодие 2024 года полуостров посетили два миллиона человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период 2023-го. «Из них 60,8 процента прибыло по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 31,7 процента — посредством железнодорожного сообщения, и 7,5 процента — по сухопутному маршруту через исторические регионы России», — пояснил чиновник.

Материалы по теме:
Куда поехать отдыхать летом 2024 года? Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
Куда поехать отдыхать летом 2024 года?Больше 20 направлений для отпуска в России и за границей
19 апреля 2024
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года: лучшие курорты, цены, как добраться
Где недорого отдохнуть на море в России летом 2024 года:лучшие курорты, цены, как добраться
22 мая 2024

Аксенов отметил, что средняя загрузка отелей и санаториев в июне превысила 54 процента. Крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой заполнились до 100 процентов.

«По данным мониторинга Министерства курортов и туризма Республики Крым, по состоянию на 27 июня средний уровень бронирования составляет 51 процент на июль и 47 процентов на август», — добавил Аксенов.

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. С 1 по 4 июля в центральных, западных, восточных районах полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южных она ожидается.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      «Планировали объявить об отстранении действующей власти». На Украине предотвращена попытка госпереворота. Что известно?

      Повышенная потливость оказалась связана с размером груди

      Крымские археологи заявили о необычной находке для жертвоприношений

      Россиянина обманули мошенники и вынудили испортить памятник Жукову в Москве

      Стало известно об аресте счетов Хабиба Нурмагомедова

      Польша заявила о ликвидации своего постоянного представительства при ОБСЕ

      44-летний россиянин решил поплавать и попал под катер

      Туристы массово устремились в Крым

      Еще в одном регионе на границе с Украиной заявили о проблемах с электричеством

      Блогерша Валя Карнавал раскрыла правду о пластических операциях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше