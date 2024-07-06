Названы правила безопасного пикника

Эксперт Сущек: зона для пикника должна находиться в пяти метрах от жилья

Пикник следует проводить минимум в пяти метрах от автомобилей, жилых помещений и легковоспламеняющихся предметов. Правила безопасного отдыха на свежем воздухе назвала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Галина Сущек в беседе с «Известиями».

Отмечается, что температура жарки мяса на мангале достигает 700 градусов, поэтому следует соблюдать ряд правил. По словам эксперта, необходимо использовать стальной или чугунный мангал с толстыми стенками и устойчивым основанием. Желательно разводить костер при помощи готовых углей и жидкости для розжига. При этом маленьких детей и домашних питомцев следует держать подальше от огня.

После приготовления мяса угли можно залить водой, а остывшую золу собрать для использования в качестве удобрения. Желательно изначально иметь под рукой ведро воды или огнетушитель. Также важно помыть и высушить мангал, иначе зола прикипит к его элементам.

«Постоянная мангальная зона требует стационарной площадки с навесом, настилом и мебелью на весь сезон или на несколько лет. Здесь можно поставить чашу для костра или выбрать мангал с навесом от осадков, полками и крючками для посуды. Деревянные навесы, беседки и перголы в этой зоне следует покрывать огнезащитными пропитками и красками. Настил под мангалом рекомендуется делать из камня или кирпича», — сказала эксперт.

Сущек подчеркнула, что на собственных участках можно разводить огонь для приготовления пищи и других нужд. При этом сжигать траву запрещено. Если участок расположен недалеко от леса, то разводить огонь можно на расстоянии минимум 30 метров от лиственного и не менее 100 метров от хвойного леса. Разводить огонь при ветре более 10 метров в секунду нельзя, а при скорости ветра 5 метров в секунду следует использовать мангал. За разведение огня при особом противопожарном режиме предусмотрен штраф 10-20 тысяч рублей.

В июне аналитики кошелька «ЮMoney» и маркетплейса «Мегамаркет» провели опрос и выяснили, что большинство респондентов выбирают для отдыха на природе лес. На втором месте по популярности оказалась дача.