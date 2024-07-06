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10:59, 6 июля 2024Интернет и СМИ

Названы способы защититься от главных уловок интернет-мошенников

Эксперт Лопатин: официальные сайты банков нужно сохранять в закладках браузера

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Для того чтобы защититься от главных уловок интернет-мошенников, которые пытаются украсть личные данные своих жертв, нужно следовать нескольким правилам, заверил старший эксперт по расследованию фрод-инцидентов «Мегафона» Борис Лопатин. Эти способы он назвал в беседе с «Лентой.ру»

«Важно запомнить, что ни в коем случае нельзя переходить по сомнительным ссылкам, открывать файлы, отвечать на такие сообщения и пересылать их, лучше сразу удалять нежелательную электронную рассылку или текстовое сообщение», — предупредил он.

Лопатин также призвал сохранять официальные сайты банков, социальных сетей и других популярных сервисов в закладках браузера, использовать антивирус с функцией антифишинга и регулярно обновлять его.

«К важным элементам защиты от фишинга можно отнести психологический фактор и спокойствие в ситуациях, когда на вас оказывают давление. Не нужно поддаваться на провокации, угрозы и обещания легкого вознаграждения. Следует доверять информации только из проверенных источников», — добавил эксперт.

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По словам Лопатина, более 70 процентов фишинговых ссылок, которые обнаруживают аналитики компании, приходятся на поддельные сайты сервисов инвестиций и известных брендов. Мошенники нередко распространяют ссылки на них с помощью электронных писем и сообщений в мессенджерах.

Популярными схемами специалист назвал рассылку личных сообщений от имени топ-менеджера компании в Telegram или сообщений, в которых знакомый просит человека проголосовать в конкурсе в соцсети. В них содержится фишинговая ссылка, перейдя по которой и введя свои данные, человек передаст их в руки злоумышленников.

Кроме того, нередко мошенники активизируются во время праздников или распродаж. В этом случае они рассылают письма, в которых сообщают о денежных компенсациях и скидкой. Переход по ссылке из такого сообщения также грозит потерей личных данных.

Ранее сообщалось, что мошенники начали начали использовать новую валюту Telegram Stars для кражи личных данных. Злоумышленники начали распространять объявление о продаже новой валюты в обход площадок App Store и Google Play.

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      Олег Давыдов
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