Мошенники начали использовать новую схему в Telegram

«Известия»: мошенники начали использовать новую валюту Telegram Stars для взлома

Мошенники начали начали использовать новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, мошенники начали распространять объявление о продаже новой валюты в обход площадок App Store и Google Play. Отмечается, что так злоумышленники хотят получить личные данные пользователей, в том числе доступ к криптокошельку Telegram Wallet.

Ранее россиян предупредили об угрозе мошенничества, связанной с популярной игрой Hamster Kombat в Telegram — злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв.

До этого в Лиге цифровой экономики предупредили о мошенничестве с помощью бесплатного общественного Wi-Fi.