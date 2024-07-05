Мошенники начали использовать новую схему в Telegram

Мошенники начали начали использовать новую валюту Telegram Stars для кражи ценных данных. Об этом пишут «Известия».
По данным издания, мошенники начали распространять объявление о продаже новой валюты в обход площадок App Store и Google Play. Отмечается, что так злоумышленники хотят получить личные данные пользователей, в том числе доступ к криптокошельку Telegram Wallet.
Ранее россиян предупредили об угрозе мошенничества, связанной с популярной игрой Hamster Kombat в Telegram — злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв.
До этого в Лиге цифровой экономики предупредили о мошенничестве с помощью бесплатного общественного Wi-Fi.