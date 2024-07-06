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04:30, 6 июля 2024Наука и техника

NFC получит новые функции

NFC Forum: через NFC можно будет подтверждать возраст и оформлять чеки

Фото: Mia Baker / Unsplash

Пользователи технологии NFC получат больше возможностей с функцией Multi-purpose Tap («многоцелевое касание»). Об этом сообщает издание Android Central.

NFC — технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия. Организация NFC Forum, которая стандартизирует и развивает технологию, рассказала о новой функции Multi-purpose Tap. Она позволит не только совершать бесконтактные платежи, но передавать и получать прочие данные между продавцом и покупателем.

В документе NFC Forum описывается один из сценариев применения новой опции. Так, при оплате покупки с помощью банковской карты, смартфона, умных часов или другого гаджета покупатель сможет не только списать деньги со своего счета, но и подтвердить возраст. Дополнительным касанием он сможет оформить выпуск электронного чека.

«Multi-Purpose Tap сделает бесконтактный пользовательский опыт еще более удобным, подарив возможность бесперебойного проведения нескольких транзакций в течение одного касания», — заявил исполнительный директор NFC Forum Майк МакКамон. По словам журналистов Android Central, для внедрения функции предстоит переоборудовать терминалы для принятия платежей.

В апреле инсайдеры выяснили, что в Android 15 появится поддержка зарядки через NFC. С помощью NFC можно будет заряжать гаджеты, которые имеют сравнительно небольшой аккумулятор.

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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