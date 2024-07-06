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23:06, 6 июля 2024Россия

Посол назвал визит российских кораблей в Венесуэлу примером дружбы

Мелик-Багдасаров: визит кораблей России в Венесуэлу является примером дружбы

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Визит кораблей Северного флота России в венесуэльский порт Ла-Гуайра и участие моряков в параде в День независимости является примером дружбы и сотрудничества между государствами. Об этом РИА Новости сообщил российский посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.

«Они прибыли накануне Дня независимости Венесуэлы, и вчера группа российских моряков приняла участие в параде, пройдя вместе с венесуэльскими солдатами по Пасео Лос-Просерес перед конституционным президентом Николасом Мадуро Моросом в знак нашей безусловной солидарности», — заявил он.

Ранее стало известно, что корабельная ударная группа российского Северного флота покинула порт Венесуэлы, где находилась с дружественным визитом. Уточняется, что первым отплыл танкер-снабженец «Академик Пашин».

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      Маргарита Пименова
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