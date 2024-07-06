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19:44, 6 июля 2024Мир

Российские корабли покинули Венесуэлу

Корабли российского Северного флота покинули порт Венесуэлы

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Корабельная ударная группа российского Северного флота покинула порт Венесуэлы, где находилась с дружественным визитом. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает РИА Новости.

Первым отплыл танкер-снабженец «Академик Пашин», уточнил корреспондент агентства.

В состав корабельной ударной группы Северного флота, которая в рамках дальнего похода зашла в венесуэльский порт Ла-Гуайра, входят атомная подводная лодка «Казань», фрегат «Адмирал Горшков», танкер-снабженец «Академик Пашин» и спасательный буксир «Николай Чикер».

В ходе визита в южноамериканскую республику 46 членов экипажей кораблей приняли участие в военно-гражданском параде по случаю 213-й годовщины независимости страны.

В июне та же российская корабельная ударная группа совершила пятидневный визит на Кубу. Тогда же координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены продолжать внимательно следить за деятельностью кораблей Военно-морского флота России в Карибском море.

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      Игорь Дмитров
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