Посол России в Индонезии раскрыл причину отмены запуска прямых рейсов на Бали

Посол России в Индонезии Толченов: прямые рейсы отменяются из-за санкций

Российский посол в Индонезии Сергей Толченов рассказал, что прямые рейсы из России на остров Бали пока не удается запустить из-за того, что индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. Об этом дипломат заявил в интервью РИА Новости.

По его словам, следующий шаг для возобновления прямого авиасообщения должна сделать Индонезия. Толченов раскрыл, что индонезийские партнеры говорят о своей заинтересованности в возобновлении прямого авиасообщения, но практических шагов по созданию условий для этого пока не видно. Дипломат отметил готовность российских авиаперевозчиков направлять в Индонезию свои самолеты. Посол подчеркнул — весь вопрос сейчас упирается в то, что местная сторона пока не может создать необходимые условия для приема и обслуживания наших самолетов.

«Речь идет как о заправке топливом, так и о возможности проводить расчеты — за топливо, другие аэропортовые услуги, в том числе и за продажу билетов» — сказал он. Глава российской дипмиссии заявил, что Москва ждет от Джакарты предложения и конкретных шагов, которые позволят решить эти проблемы.

Ранее сообщалось, что российским туристам станут доступны 50 стран с прямыми авиарейсами.