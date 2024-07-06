Премьер Индии спросит Путина об участвующих в СВО иностранцах

МИД Индии: Моди поговорит с Путиным об участвующих в СВО индийцах

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с российским президентом Владимиром Путиным поднимет вопрос об иностранцах, участвующих в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел Индии Винай Кватра, его цитирует Reuters.

Индийской стороне известно, что около 40 граждан Индии могут участвовать в СВО в рядах Российской армии. Премьер Индии на личной встрече с Путиным поднимет вопрос увольнения этих иностранных военных, которые могли попасть в зону боевых действий «по ошибке».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы индийские граждане вернулись как можно скорее», — заявил Кватра. По его данным, Индия уже смогла вернуть на родину 10 граждан, отправленных на военную службу.

Ранее Кремль анонсировал дату визита Моди в Москву. Официальная поездка главы правительства Индии в российскую столицу состоится 8-9 июля.

