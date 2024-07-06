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10:56, 6 июля 2024Мир

Путин отправил телеграмму новому президенту Ирана

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах президента Ирана
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму Масуду Пезешкиану, победившему во втором туре президентских выборов в Иране. Послание доступно на сайте Кремля.

Путин поздравил Пезешкиана с победой на выборах. Он пожелал новому иранскому лидеру крепкого здоровья и благополучия. Путин отметил, что российско-иранские отношения «носят дружественный, добрососедский характер».

«Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности», — говорится в телеграмме.

Кандидат от реформаторского крыла Пезешкиан одержал победу на выборах главы Ирана. Новый президент обещал улучшить отношения с Западом и смягчить исполнение закона об обязательном ношении хиджаба после протестов в стране.

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