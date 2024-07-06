Путин поздравил российских школьников с успехами на Европейской географической олимпиаде

Путин: успехи на географической олимпиаде говорят о потенциале молодежи России

Президент России Владимир Путин поздравил российских школьников с успешным выступлением на 10-й Европейской географической олимпиаде, которая проходила в Сербии. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Ваши достижения вновь подтвердили авторитет отечественного образования, большой потенциал нашей талантливой молодежи», — заявил президент, подчеркнув важность высоких результатов на престижных соревнованиях.

Глава государства обратил внимание, что российские школьники продемонстрировали основательные знания и настоящую командную сплоченность. Он также отметил значение труда преподавателей, наставников и поддержки родителей в достижении этого успеха.

На 10-й Европейской географической олимпиаде, проходившей в Сербии, российские школьники завоевали четыре золотые, четыре серебряные и пять бронзовых медалей.

В июле 2023 года сообщалось, что российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на 55-й Международной химической олимпиаде в Цюрихе.