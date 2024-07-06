Пьяный украинец на велосипеде случайно заехал к российским военным в ДНР

Mash: пьяный украинец на велосипеде случайно заехал к ВС России в Марьинке

Пьяный украинец на велосипеде случайно пересек границу и попал к российским военным в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что 60-летний мужчина являлся жителем подконтрольного Киеву села Шахтерское. Направляясь в город Курахово, он из-за нетрезвого состояния повернул не в том месте. В результате гражданин заехал к Вооруженным силам (ВС) России в Марьинке.

«Штурмовики допросили деда и отпустили его с миром, не увидев угрозы», — говорится в публикации.

Спустя сутки украинец вернулся в Шахтерское. Однако уже в населенном пункте мужчина подорвался на мине Вооруженных сил Украины. Ему не удалось выжить.

Ранее сообщалось, что пытавшийся сбежать с Украины мужчина спрыгнул с поезда на полном ходу. Инцидент произошел в двух километрах от границы с Польшей.