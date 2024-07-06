Стало известно о выплатах бойцам ВСУ за уничтожение российской спецтехники

ТАСС: бойцы ВСУ получают выплаты за уничтожение пожарных машин РФ

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) получают выплаты за уничтожение российских пожарных машин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу города Голая Пристань Херсонской области Константина Тистола.

По данным собеседника агентства, украинские операторы БПЛА «охотятся на пожарную и ремонтную технику», усложняя работу российским пожарным и аварийным бригадам. По словам Тистола, награда за уничтоженную спецтехнику достигает 100 тысяч гривен (около 217 тысяч рублей).

Он также добавил, что ВСУ целенаправленно сбрасывают с дронов горючие смеси и ведут обстрел зажигательными снарядами, чтобы спровоцировать пожары лесных массивов.

Ранее Тистол обвинил ВСУ в том, что они выжигают лес вокруг Днепра для улучшения обзора. В результате этих действий прибрежная зона вокруг населенного пункта становится непригодной для жизни.