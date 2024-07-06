Турция предложила создать платформу мира по Украине

Глава МИД Турции Фидан заявил о необходимости создания платформы мира по Украине

В Турции предложили создать платформу мира для урегулирования конфликта на Украине. О ее необходимости заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, передает РИА Новости.

По его словам, продолжающийся третий год конфликт на Украине «принял характер прокси-войны». Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что стратегическая картина показывает широкое вооружение обеих сторон.

«Будучи Турцией, мы выступаем за широкое распространение инициатив по установлению мира, создание платформы мира с широкой вовлеченностью стран и дипломатии. Будучи странами, которые затронул этот конфликт, мы должны выступать с единых позиций», — объяснил глава МИД Турции.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган озвучил условие перемирия России и Украины. Он заявил, что конфликт можно будет прекратить, если для мира подготовят «прочную основу».