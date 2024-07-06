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15:05, 6 июля 2024Бывший СССР

У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли оружие и патроны

У готовивших госпереворот в Киргизии изъяли более 250 тысяч патронов и оружие

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

Спецслужбы изъяли оружие и патроны у граждан, которые готовили государственный переворот в Киргизии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) республики.

Утверждается, что у задержанных нашли 70 единиц оружия, в том числе 20 пистолетов, более 250 тысяч боеприпасов, два беспилотника и самодельные взрывчатые вещества. Также у них изъяли 200 комплектов формы сотрудников правоохранительных органов и 38 бронежилетов.

«Кроме того, при обыске были обнаружены личные документы ряда граждан, в том числе военный билет, принадлежащий депутату Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлену Маматалиеву. В настоящее время по данному факту проводятся дополнительные следственные и оперативные мероприятия», — дополнили в ГКНБ.

5 июля спецслужбы Киргизии задержали пятерых граждан, планирующих насильственный захват власти. Подозреваемых поместили в СИЗО. Следователи заявили, что это лица, поддерживающие идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующие религиозную идеологию.

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