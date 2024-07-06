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22:26, 6 июля 2024Мир

В Британии заявили о поддержке плана Путина по Украине

Меркурис: в мире начинают понимать, что лишь план Путина остановит конфликт

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

План российского президента Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта начинают поддерживать все больше людей в мире. Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Путин четко обозначил условия прекращения огня. Он сказал, что Украина должна вывести войска из четырех регионов России. (...) В большей части планеты люди начинают понимать, что это единственный способ решить этот конфликт дипломатическим путем», — высказался он.

По словам эксперта, на Западе с данной позицией согласен премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Меркурис напомнил, что политик посещал Украину с целью убедить президента страны Владимира Зеленского согласиться на прекращение огня.

«Украинцы, однако, полностью отвергли это предложение», — отметил он.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз поставил президента России Владимира Путина в пример главам США и Евросоюза (ЕС). Он написал об этом, комментируя слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о российском лидере.

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      Маргарита Пименова
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