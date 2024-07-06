Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:46, 6 июля 2024Мир

На Западе поставили Путина в пример главам США и Евросоюза

Журналист Боуз: США и ЕС нуждаются в таком рациональном лидере, как Путин

Фото: Sputnik / Valeriy Sharifulin / Pool / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз поставил президента России Владимира Путина в пример главам США и Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в соцсети X, комментируя слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о российском лидере.

Боуз отметил, что политик назвал Путина рациональным, дисциплинированным и сдержанным. «Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», — посетовал журналист.

Орбан посетил Москву 5 июля. Во время своего визита он встретился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров политики обсудили, в частности, возможность временного прекращения огня на Украине.

По словам премьера, его визит в российскую столицу продиктован интересами мира и своей страны. Он заявил, что поиск решения украинского конфликта является его «христианской обязанностью», несмотря на политические последствия его поездки в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      Эрдоган приехал поддержать сборную Турции на Евро-2024

      Опасность атаки беспилотников объявлена еще в одном российском регионе

      На Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексов

      В Конгрессе обеспокоились состоянием Байдена

      В Британии заявили о поддержке плана Путина по Украине

      В США рассказали о сомнениях в НАТО по поводу победы Байдена на выборах

      СК пообещал расследовать сообщения о расстреле российского пленного наемниками

      Брат советника Зеленского умер в России

      В двух российских регионах объявили опасность атаки беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше