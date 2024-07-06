На Западе поставили Путина в пример главам США и Евросоюза

Журналист Боуз: США и ЕС нуждаются в таком рациональном лидере, как Путин

Ирландский журналист Чей Боуз поставил президента России Владимира Путина в пример главам США и Евросоюза (ЕС). Об этом он написал в соцсети X, комментируя слова венгерского премьер-министра Виктора Орбана о российском лидере.

Боуз отметил, что политик назвал Путина рациональным, дисциплинированным и сдержанным. «Если бы мы могли сказать то же самое о лидерах США и ЕС», — посетовал журналист.

Орбан посетил Москву 5 июля. Во время своего визита он встретился с Владимиром Путиным. В ходе переговоров политики обсудили, в частности, возможность временного прекращения огня на Украине.

По словам премьера, его визит в российскую столицу продиктован интересами мира и своей страны. Он заявил, что поиск решения украинского конфликта является его «христианской обязанностью», несмотря на политические последствия его поездки в Россию.