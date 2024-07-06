Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:09, 6 июля 2024Мир

Орбан объяснил свой визит в Москву

Орбан: визит в Москву продиктован интересами мира и Венгрии

Визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе, объяснил президент Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры с Владимиром Путиным в российской столице в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых — я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну», — заявил Орбан.

Он назвал поиск решения конфликта на Украине своей «христианской обязанностью», несмотря на политические последствия на Западе поездки в Москву лично для него. Орбан добавил, что для него это, в то же время, не стало новым опытом, поскольку он и ранее встречался с российским лидером.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      На Западе рассказали о грозящей Украине катастрофе

      Орбан объяснил свой визит в Москву

      Демократ призвала Байдена отказаться от переизбрания

      Две фуры загорелись на автомагистрали в российском городе

      Лечащий врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

      Назван способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет

      Москва потребует призвать Киев к ответу за жестокое убийство российского пленного

      Три африканских страны подписали договор о создании конфедерации

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше