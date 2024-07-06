Орбан объяснил свой визит в Москву

Орбан: визит в Москву продиктован интересами мира и Венгрии

Визит в Москву продиктован интересами мира и своей страны, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе, объяснил президент Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры с Владимиром Путиным в российской столице в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

«Меня критикуют, что я являюсь другом Путина. Но я друг венгров, а во-вторых — я друг мира. Это очень важно понимать. Причина того, что я переговариваю с Путиным является то, что я ищу самый короткий и самый быстрый путь, как остановить эту войну», — заявил Орбан.

Он назвал поиск решения конфликта на Украине своей «христианской обязанностью», несмотря на политические последствия на Западе поездки в Москву лично для него. Орбан добавил, что для него это, в то же время, не стало новым опытом, поскольку он и ранее встречался с российским лидером.

5 июля Виктор Орбан прилетел в Москву. В столице он принял участие в переговорах с президентом России Владимиром Путиным. По словам премьера Венгрии, он прибыл в Кремль в рамках следующего шага «мирной миссии».