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21:31, 6 июля 2024Бывший СССР

В ЛНР с почестями захоронили погибших при выполнении задач в СВО бойцов

В Луганске с почестями захоронили 20 погибших при выполнении задач в СВО бойцов

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Останки 20 бойцов, погибших при выполнении задач в специальной военной операции (СВО) захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» в Луганске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Как сообщила на церемонии прощания уполномоченный по правам человека Луганской народной республики (ЛНР) Анна Сорока, останки военных были обнаружены в разных районах в зоне СВО в ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР. У всех погибших был собран материал ДНК для установления личности.

На церемонии также присутствовали представители военной комендатуры, Следственного комитета (СК), полиции, Министерства обороны, Комитета семей воинов Отечества ЛНР.

Ранее подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли сослуживцев, бежавших с позиций в ЛНР. По его словам, инцидент произошел в районе населенного пункта Стельмаховка.

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      Марина Совина
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