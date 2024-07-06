В НАСА допустили задержку лунной миссии Artemis 3

НАСА: допускается задержка лунной миссии Artemis 3 из-за посадочного модуля HLS

В лунной миссии Artemis 3 допускается задержка из-за задержки в разработке посадочного модуля Human Landing System (HLS). Об этом со ссылкой на анализ программы, проведенный НАСА, сообщает SpaceNews.

По данным американского космического агентства, с вероятностью 70 процентов миссия будет готова к посадке на поверхность Луны к февралю 2028 года. В настоящее время НАСА планирует это сделать в сентябре 2026-го. Потенциальный перенос HLS обусловлен темпами разработки многоразовой транспортной системы Starship компании SpaceX, на основе которой создается HLS.

Система Starship стартовала в четвертый раз с космодрома Starbase в американском штате Техас 6 июня в 15:50 по московскому времени. Согласно SpaceNews, в ходе тестов удалось сохранить ускоритель Super Heavy и корабль Starship.