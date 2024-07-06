В российском регионе объявили ракетную опасность

Губернатор Сальдо: в Херсонской области объявлена ракетная опасность

Ракетная опасность объявлена в Чаплынском муниципальном округе Херсонской области. Об этом в Telegram-канале написал губернатор российского региона Владимир Сальдо.

Оперативные службы области приведены в повышенную готовность.

Руководитель региона призвал граждан сохранять спокойствие и быть внимательными. «В случае необходимости звоните на единый номер вызова пожарно-спасательного подразделения 112», — заключил он.

Ранее глава города Голая Пристань Херсонской области Константин Тистол обвинил Вооруженные силы Украины в том, что они выжигают лес вокруг Днепра для улучшения обзора. В результате этих действий прибрежная зона вокруг населенного пункта становится непригодной для жизни.