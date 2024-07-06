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22:23, 6 июля 2024Интернет и СМИ

В США рассказали о сомнениях в НАТО по поводу победы Байдена на выборах

Politico: страны НАТО сомневаются в способности Байдена победить на выборах

Фото: Nathan Howard / Reuters

Страны НАТО все больше сомневаются, что американский президент Джо Байден сможет победить на предстоящих выборах. Об этом узнало издание Politico, пообщавшись с несколькими чиновниками, связанными с альянсом.

Отмечается, что многие собеседники издания признались, что у них были сомнения в победе Байдена еще до его неудачного выступления на дебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», — поделился один из них.

Авторы статьи подчеркивают, что Байдену придется продемонстрировать лидерские качества на саммите НАТО, который пройдет в Вашингтоне с 9 по 11 июля, и убедить союзников, что он может остаться в президентской гонке.

Ранее глава США объяснил провал на теледебатах. По словам Байдена, тогда он «был без сил».

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      Марина Совина
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