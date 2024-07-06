Байден словами «был без сил» объяснил выступление на дебатах

Байден объяснил провал на дебатах отсутствием сил

Президент США Джо Байден объяснил свой провал на дебатах с Дональдом Трампом отсутствием сил. Об это он рассказал в интервью ABC News.

Таким образом он ответил на вопрос интервьюера о том, было ли выступление действующего главы государства «плохим эпизодом или признаком более серьезного заболевания».

«Это был плохой эпизод. Никаких признаков серьезного состояния. Я был без сил. Я не прислушался к своим инстинктам в плане подготовки», — сказал Байден.

Ранее группа влиятельных американских бизнесменов, спонсоров Демократической партии, направила письмо Байдену и призвала его снять свою кандидатуру с предстоящих выборов. На момент отправки в Белый дом документ подписали 168 человек.

Сам Байден на фоне призывов отказаться от повторной борьбы за пост пообещал выиграть выборы главы государства, которые состоятся в ноябре.