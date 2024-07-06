Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в приграничном регионе

Курский губернатор: водитель грузовика ранен при атаке украинского дрона

Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом в субботу, 6 июля, в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Алексей Смирнов.

«В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь», — добавил он.

Ранее 6 июля Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь в небе над Курской областью средствами противовоздушной обороны было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Еще один дрон был ликвидирован над территорией соседней Белгородской области.