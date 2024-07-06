Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 6 июля 2024Россия

Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в приграничном регионе

Курский губернатор: водитель грузовика ранен при атаке украинского дрона

Фото: Екатерина Христова / ТАСС

Водитель грузового автомобиля ранен при атаке украинского дрона недалеко от села Гончаровка Суджанского района Курской области. Об этом в субботу, 6 июля, в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Алексей Смирнов.

«В настоящее время он доставляется в Курскую областную больницу, где ему будет оказана медицинская помощь», — добавил он.

Ранее 6 июля Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь в небе над Курской областью средствами противовоздушной обороны было сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов. Еще один дрон был ликвидирован над территорией соседней Белгородской области.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      На насосной станции в Волгограде произошел взрыв. Жертвами стали два человека, еще несколько находятся под завалами

      Завершена интеграция российской платежной системы «Мир» и иранской Shetab

      Контрактникам из Дагестана в пять раз увеличат выплату за службу в зоне СВО

      Вяльбе оценила отказ российских борцов от участия в ОИ-2024

      В Бурятии выросло число отравившихся едой из кафе

      Водитель грузовика получил ранение при атаке украинского дрона в приграничном регионе

      В Волгограде после взрыва на насосной станции создали оперштаб

      Президент Грузии увидела угрозу для страны после переноса военных учений с США

      Отравившаяся роллами россиянка рассказала о тараканах в помещении кафе

      Жителям российского региона из-за жары временно отключат свет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше