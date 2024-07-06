ВС России ударили по военному аэродрому в Николаевской области Украины

РИА Новости: ВС РФ ударили по аэродрому ВВС Украины в Николаевской области

Вооруженные силы (ВС) России ударили по аэродрому Военно-воздушных сил (ВВС) Украины в Мартыновке в Николаевской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По информации подпольщика, в пятницу, 5 июля, в 13:30 мск российские военные нанесли удар по аэродрому, расположенному в Вознесенском районе области. Также Лебедев уточнил, что по направлению к Мартыновскому аэродрому раздались два взрыва, «при этом второй по тональности был более громким».

«По сообщениям из Вознесенска, незадолго до взрыва сел самолет. Насколько стало известно, взрывом самолет повредило, но не уничтожило», — уточнил собеседник агентства.

Ранее Лебедев сообщил, что российские войска ударили по заводу Сумыхимпром в городе Сумы. Он пояснил, что на этом предприятии изготавливались кассетные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО).