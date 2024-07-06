В подполье сообщили об ударе российских войск по снарядному заводу в Сумах

РИА: российские войска ударили по снарядному заводу Сумыхимпром в Сумах

Российские войска ударили по заводу Сумыхимпром в городе Сумы. Об этом РИА Новости рассказал координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он пояснил, что на этом предприятии изготавливались кассетные снаряды для реактивных систем залпового огня (РСЗО). По его словам, было нанесено три удара, причем второй и третий взрывы чувствовались даже в центре города.

Ночью 6 июля сообщалось, что в Сумах после серии взрывов частично отключалась подача электричества. Из-за отсутствия энергоснабжения остановились все объекты водоканала, временно прекращена подача воды.