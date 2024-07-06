Зачинщики госпереворота в Киргизии планировали погромы в День Независимости

Вооруженный госпереворот в Киргизии планировали совершить в День Независимости

Подозреваемые в подготовке вооруженного захвата власти в Киргизии планировали в День Независимости республики, 31 августа, завладеть огнестрельным оружием, устроить массовые погромы и беспорядки. Об этом сообщает Государственный комитет нацбезопасности (ГКНБ) республики, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, зачинщики госпереворота собирались в день празднования независимости страны устроить вблизи Бишкека спортивные игры и собрать там большое количество молодежи, в том числе подготовленных деструктивных элементов. Также на мероприятии планировалось пригласить лидеров оппозиции, которые по версии Комитета нацбезопасности, должны были призывать людей к пешему выдвижению в город.

По словам представителя пресс-службы ГКНБ, организаторы рассчитывали по пути следования в столицу учинить массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления. Кроме того, в этот же день планировалось совершить захват спортивно-стрелкового полигона с целью завладения огнестрельным оружием. «Его планировали применить против сотрудников правоохранительных органов и граждан с целью провокации и эскалации ситуации», — уточнили в ведомстве.

В спецслужбе республики также отметили, что подготовка к госперевороту велась с начала года. В частности подозреваемые встречались с представителями криминалитета для мобилизации деструктивно настроенной молодежи, заключили в ведомстве.

5 июля спецслужбы Киргизии задержали пятерых граждан, планирующих насильственный захват власти. Утверждалось, что у задержанных нашли 70 единиц оружия, в том числе 20 пистолетов, более 250 тысяч боеприпасов, 2 беспилотника и самодельные взрывчатые вещества.