Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 6 июля 2024Мир

Франция запретила вывозить из страны пистолеты Наполеона

Минкультуры Франции запретило вывозить из страны два пистолета Наполеона

Фото: Vincent Isore / Globallookpress.com

Франция запретила вывозить из страны два пистолета, принадлежавших Наполеону Бонапарту. Об этом сообщает РИА Новости.

«Министерство культуры [Франции] опубликовало в субботу (...) указ, запрещающий вывоз пары пистолетов, принадлежавших Наполеону I», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие дни оружие французского императора должно быть выставлено на торгах в Фонтенбло. Их стоимость оценивается в 1,2-1,5 миллиона евро. Минкультуры ввело запрет на вывоз пистолетов на случай, если так захочет сделать потенциальный покупатель.

Ранее сообщалось, что шляпу Наполеона продали на аукционе в Фонтенбло почти за два миллиона евро. Сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с французским императором.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      На Западе рассказали о грозящей Украине катастрофе

      Орбан объяснил свой визит в Москву

      Демократ призвала Байдена отказаться от переизбрания

      Две фуры загорелись на автомагистрали в российском городе

      Лечащий врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

      Назван способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет

      Москва потребует призвать Киев к ответу за жестокое убийство российского пленного

      Три африканских страны подписали договор о создании конфедерации

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше