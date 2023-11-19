Шляпу Наполеона продали на аукционе почти за два миллиона евро

Osenat: шляпа Наполеона продана на аукционе во Франции за рекордные почти €2 млн

Osenat / YouTube

Шляпу-двууголку (бикорн) первого императора Наполеона I Бонапарта продали на аукционе в Фонтенбло (Франция) почти за два миллиона евро. Об этом сообщил аукционный дом Osenat, организовавший торги.

Экспонат купили за 1 932 000 евро, сумма стала рекордной для всей коллекции вещей, связанных с Бонапартом, эксперты оценивали стоимость лота в 600-800 тысяч евро. Черная фетровая двууголка украшена трехцветной кокардой, она была создана примерно в 1810-м году.

Предполагается, что Наполеон носил эту шляпу на борту брига Inconstant, в этот период он был в бегах из ссылки с острова Эльба.