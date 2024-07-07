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14:55, 7 июля 2024Мир

Боррель раскритиковал Орбана за визит в Шушу

Боррель: Орбан не получал мандат для того, чтобы представлять ЕС в Шуше
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: РИА Новости

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за визит на саммит Организации тюркских государств (ОТГ), проходящий в городе Шуша в Азербайджане, заявив, что венгерский лидер не получал мандат для представления ЕС, передает ТАСС.

«Виктор Орбан не получал мандат от ЕС для его представления на саммите Организации тюркских государств. ЕС отвергает попытки легитимировать турецко-кипрское сепаратистское образование и признает только Республику Кипр», — заявил Боррель, обращая внимание на членство Турецкой Республики Северного Кипра в ОТГ.

Во время своего визита Орбан поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за то, что он дал «тысячам людей возможность жить в мире в регионе», выразив надежду на подобную возможность в Европе.

Ранее, выступая на саммите ОТГ, Орбан заявил, что конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки. Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами.

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      Валентин Карант
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