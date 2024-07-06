Орбан высказался о последствиях конфликта на Украине для мира

Орбан: конфликт на Украине грозит повторным разделением мира на блоки

Конфликт на Украине может привести к разделению мира на блоки. Об этом предупредил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает агентство MTI.

Он подчеркнул, что Будапешт стремится поддерживать открытые, мирные и динамические экономические отношения со всеми государствами. «Страны [Организации тюркских государств] ОТГ являются нашими хорошими партнерами в этом», — заявил политик. По его словам, они являются жизненно важной опорой глобального сотрудничества Востока и Запада.

Ранее Орбан сообщил, что предложил президенту России Владимиру Путину рассмотреть возможность временного прекращения огня на Украине, но тот отверг его идею.

До этого венгерский премьер обратился с аналогичным предложением к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, однако президент также его отверг.