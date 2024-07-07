Брат советника Зеленского Подоляка умер в России

KIU: брат советника Зеленского Михаила Подоляка умер в России

В России умер брат советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщил англоязычный чешский ресурс KIU в социальной сети X.

Согласно информации ресурса, Владимир Подоляк умер 19 мая 2024 года в возрасте 59 лет. Также было опубликовано фото с его могилы, на котором заметен портрет мужчины в военной форме. Авторы проекта указывают, что Подоляк был полковником в отставке. Обстоятельства смерти Владимира Подоляка неизвестны, отмечается в сообщении.

Ранее Михаил Подоляк подтвердил наличие у него родственника, проживающего в российской столице, но подчеркнул, что они не общаются. Он уточнил, что имеет с братом разные взгляды на конфликт на Украине, а также отверг сведения о его связи с ФСБ.