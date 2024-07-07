Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:50, 7 июля 2024Бывший СССР

Брат советника Зеленского Подоляка умер в России

KIU: брат советника Зеленского Михаила Подоляка умер в России

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

В России умер брат советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщил англоязычный чешский ресурс KIU в социальной сети X.

Согласно информации ресурса, Владимир Подоляк умер 19 мая 2024 года в возрасте 59 лет. Также было опубликовано фото с его могилы, на котором заметен портрет мужчины в военной форме. Авторы проекта указывают, что Подоляк был полковником в отставке. Обстоятельства смерти Владимира Подоляка неизвестны, отмечается в сообщении.

Ранее Михаил Подоляк подтвердил наличие у него родственника, проживающего в российской столице, но подчеркнул, что они не общаются. Он уточнил, что имеет с братом разные взгляды на конфликт на Украине, а также отверг сведения о его связи с ФСБ.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      В Луганске с почестями захоронили 20 солдат, погибших в ходе СВО. Их имена установить не удалось

      Несколько беспилотников сбили над Воронежской областью

      Самая сексуальная спортсменка мира показала фото в коротких обтягивающих шортах

      Дрон ВСУ сбили над Белгородской областью

      Брат советника Зеленского Подоляка умер в России

      Стало известно о возможности нового дела против сына российского священника

      Пожарные ликвидировали открытое горение лесной подстилки под Алуштой

      В Крыму обвинили НАТО в захвате исторических территорий России

      Специалист рассказал о пользе изучения ракеты Storm Shadow

      Украину предупредили о сокращении помощи со стороны крупного союзника в НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше