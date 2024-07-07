Эрдоган призвал Запад оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа

Президент Турции Эрдоган: Запад должен оказывать давление на Израиль из-за Газы

Запад должен оказывать давление на Израиль по вопросу сектора Газа, чтобы заставить Иерусалим остановить кровопролитие. К этом Брюссель и Вашингтон призвал президент Турции Реджеп Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Израиль попирает права человека и международное право, теперь он угрожает Ливану распространением конфликта на весь регион. Западные страны, особенно США, должны на этом этапе отказаться от поддержки Израиля», — заявил турецкий лидер.

Он добавил, что на переговорах ХАМАС и Израиля в Катаре заметно значительно продвижение, но Запад должен усилить давление на Иерусалим, чтобы в регионе как можно скорее наступил мир.

Ранее Эрдоган рассказал, что президент России Владимир Путин может провести переговоры по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Он подчеркнул, что Анкара будет готова сделать шаг в сторону улучшения отношений с Дамаском лишь после того, как аналогично поступит президент Сирии Башар Асад.