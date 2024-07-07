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14:41, 7 июля 2024Мир

Эрдоган рассказал о возможной встрече с Путиным

Эрдоган сообщил о намерении Путина провести переговоры в Турции

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин может провести переговоры по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. О таком намерении российского президента сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Анкара будет готова сделать шаг в сторону улучшения отношений с Дамаском лишь после того, как аналогично поступит президент Сирии Башар Асад.

«У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?» — сказал он.

В пятницу, 5 июля, Эрдоган заявил, что Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений. Он также отметил, что для Сирии необходимо создать постоянный механизм урегулирования, чтобы страна с разрушенной инфраструктурой и эмигрировавшим населением «встала на ноги».

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      Александр Курбатов
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