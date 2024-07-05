Эрдоган допустил приглашение Путина и Асада в Турцию

Эрдоган: Путин и Асад могут быть приглашены в Турцию на переговоры по Сирии

Президент России Владимир Путин и его сирийский коллега Башар Асад могут быть приглашены в Турцию для переговоров по урегулированию ситуации в Сирии и налаживанию турецко-сирийских отношений. Такой шаг допустил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

«Мы можем начать новый процесс [нормализации отношений] с Сирией. Мы можем пригласить господина Путина и Башара Асада. Если господин Путин сможет посетить Турцию, это может стать началом нового процесса», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, «для Сирии необходимо создать постоянный механизм урегулирования», чтобы страна с разрушенной инфраструктурой и эмигрировавшим населением «встала на ноги».

Эрдоган добавил, что нестабильная ситуация в регионе создает благоприятную обстановку для террористических организаций, вследствие чего необходимо «во взаимодействии и без исключений» искоренить подобные формирования.

3 июля Путин и его турецкий коллега провели переговоры в Астане. В ходе встречи Эрдоган пригласил российского лидера в Турцию.