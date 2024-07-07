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04:30, 7 июля 2024Наука и техника

Китайский производитель коммерческих спутников получил финансирование

Китайский производитель коммерческих спутников MinoSpace получил финансирование

Фото: China Daily / Reuters

Китайский производитель коммерческих спутников MinoSpace получил финансирование в размере более 137 миллионов долларов на проектирование и производство новых космических аппаратов. Об этом сообщает SpaceNews.

Полученные средства MinoSpace направит на развитие технологий дистанционного зондирования Земли и спутникового интернета.

В ближайшее время компания планирует начать строительство завода в городе Уси на востоке Китая недалеко от Шанхая. В портфеле компании — восемь спутниковых платформ массой от 10 до 1000 килограммов. Также компания работает на 2000-килограммовой спутниковой платформой.

В настоящее время на околоземной орбите находятся 24 космических аппарата компании. MinoSpace основана в 2017-м, имеет офисы продаж в Европе, Африке и на Ближнем Востоке.

В июне издание сообщило, что китайская компания Space Pioneer получила финансирование на создание аналога частично многоразовой ракеты Falcon 9. Сумму в размере более 207 миллионов долларов предоставили не менее 15 инвесторов, включающих как частные, так и государственные структуры.

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      Иван Потапов
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